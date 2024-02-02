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15:01, 2 февраля 2024Экономика

Tesla отзовет крупнейшую партию машин из-за шрифта на приборной панели

Reuters: Tesla отзывает 2,2 миллиона машин из-за ведущего к риску аварий шрифта

Фото: Patrick Pleul / dpa / Globallookpress.com

Tesla отзывает крупнейшую партию в 2,2 миллиона автомобилей из-за неправильного размера шрифта на приборной панели, увеличивающего риск аварии, сообщает Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

«Сигнальные лампы с меньшим размером шрифта могут затруднить чтение важной информации о безопасности», — заявили в NHTSA. Отмечается, что производитель начал обновлять программное обеспечение по беспроводной сети, увеличивая шрифт визуальных индикаторов тормозной системы, стояночного тормоза и антиблокировочной системы.

Работы проведут на автомобилях Tesla, включая Model S, Model X, Model 3 2017-2023 годов, Model Y и Cybertruck 2024 года выпуска.

В декабре 2023 года Tesla отозвала еще одну крупную партию техники. Тогда двум миллионам авто, выпущенным с 2016 года, было решено обновить систему безопасности автопилота, так как «люди слишком доверяют технологиям», отмечали в NHTSA.

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      Дмитрий Воронин
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