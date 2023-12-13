Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
18:15, 13 декабря 2023Экономика

Tesla отзовет партию автомобилей из-за автопилота

Tesla отзовет 2 млн автомобилей для обновления системы безопасности автопилота

Фото: mpi34 / imago-images.de / Globallokpress.com

Производитель электрокаров Tesla отзовет крупную партию техники в США. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA).

Решение об отзыве техники, принятое компанией Илона Маска, затронет более двух миллионов автомобилей Model S, X, 3 и Y, выпущенных с 2016 года. Производитель обновит им систему безопасности автопилота, так как «люди слишком доверяют технологиям», отметили в ведомстве.

Когда водитель перестает нести ответственность и не готов вмешаться в процесс управления машиной при включенной системе Autosteer, существенно растет риск аварии. Также опасность повышается, если водитель не может вовремя распознать, что автопилот выключен. При этом представители Tesla признают, что программный контроль системы не может предотвратить злоупотребления со стороны водителя.

Материалы по теме:
На своем ходу. У Tesla начались проблемы в США. Как это повлияет на будущее беспилотных автомобилей?
На своем ходу.У Tesla начались проблемы в США. Как это повлияет на будущее беспилотных автомобилей?
17 октября 2021
Друзья навек. Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
Друзья навек.Роботы и дроны готовы взять на себя всю грязную и тяжелую работу. Но чем тогда займутся люди?
16 ноября 2021

В ноябре 2023 года суд доказал, что руководство компании знает о недостатках системы автопилота, но скрывает это и посредством маркетинга вводит потребителей в заблуждение. Так, в рекламе компания требует, чтобы при активном автопилоте водитель также находился за рулем, но отмечает, что это лишь требование закона.

Ранее Tesla удалось выиграть иск, поданный против компании и ее автопилота из-за ДТП, случившегося в 2019 году. Представители компании доказали, что водитель автомобиля был пьян. Автомобиль передвигался на автопилоте, который заставил машину съехать с дороги и врезаться в дерево

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров спрогнозировал окончание СВО

      Финляндия отказала в убежище прибывшим из России беженцам

      Раскрыты подробности о состоянии одного из подорвавшихся на мине россиян

      Опубликован список самых популярных актеров года

      Страны Северной Европы пообещали продолжить поддержку Киева

      Бомж притворился киллером и выманил деньги россиянки за отказ от ее ликвидации

      Директор омской школы заявила в полицию на участников СВО

      Тома Круза заподозрили в романе с бывшей женой российского олигарха. Что об этом известно?

      Названа покупающая нефть из России по ценам выше потолка европейская страна

      Российские ученые-полярники показали тренировку по основам выживания в Арктике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости