Tesla отзовет партию автомобилей из-за автопилота

Tesla отзовет 2 млн автомобилей для обновления системы безопасности автопилота

Производитель электрокаров Tesla отзовет крупную партию техники в США. Об этом сообщает Национальное управление безопасности движения на трассах (NHTSA).

Решение об отзыве техники, принятое компанией Илона Маска, затронет более двух миллионов автомобилей Model S, X, 3 и Y, выпущенных с 2016 года. Производитель обновит им систему безопасности автопилота, так как «люди слишком доверяют технологиям», отметили в ведомстве.

Когда водитель перестает нести ответственность и не готов вмешаться в процесс управления машиной при включенной системе Autosteer, существенно растет риск аварии. Также опасность повышается, если водитель не может вовремя распознать, что автопилот выключен. При этом представители Tesla признают, что программный контроль системы не может предотвратить злоупотребления со стороны водителя.

В ноябре 2023 года суд доказал, что руководство компании знает о недостатках системы автопилота, но скрывает это и посредством маркетинга вводит потребителей в заблуждение. Так, в рекламе компания требует, чтобы при активном автопилоте водитель также находился за рулем, но отмечает, что это лишь требование закона.

Ранее Tesla удалось выиграть иск, поданный против компании и ее автопилота из-за ДТП, случившегося в 2019 году. Представители компании доказали, что водитель автомобиля был пьян. Автомобиль передвигался на автопилоте, который заставил машину съехать с дороги и врезаться в дерево