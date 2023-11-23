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09:04, 23 ноября 2023Наука и техника

В суде доказали осведомленность Tesla о проблемах автопилота

Reuters: суд во Флориде доказал, что в Tesla знали о недостатках автопилота

Фото: Bram Van Oost / Unsplash

В ходе судебного разбирательства против Tesla было доказано, что руководство компании знает о недостатках системы автопилота. Об этом сообщает Reuters.

Представители владельца электрокара Tesla Стивена Бэннера, который попал в ДТП на своем автомобиле в 2016 году, нашли доказательства, что корпорация Илона Маска скрывала проблемы автопилота. Судья из Флориды (США) нашел доводы истцов убедительными.

По словам юристов семьи Бэннера, в Tesla знают, что их автопилот не является полноценным, однако скрывают эту осведомленность и посредством маркетинга вводят потребителей в заблуждение. Так, в своих рекламных материалах компания требует, чтобы при активном автопилоте водитель также находился за рулем, но отмечает, что это лишь требование закона.

В случае Стивена Бэннера его автомобиль, двигаясь на автопилоте, не распознал помеху на перекрестке. В результате машина на большой скорости врезалась в грузовик.

«Результатом этого судебного процесса может стать приговор с штрафными санкциями», — отметил профессор права Университета Южной Каролины Брайант Уокер Смит. По его словам, в суде предъявили весомые доказательства несоответствий между заявлениями Tesla и реальным положением дел.

В начале ноября стало известно, что Tesla выиграла иск, поданный против компании и ее автопилота из-за ДТП, случившегося в 2019 году. Представители компании доказали, что водитель автомобиля был пьян.

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      Андрей Ставицкий
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