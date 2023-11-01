Автопилот Tesla оправдали в суде

Reuters: автопилот Tesla признали непричастным к смертельной аварии

Tesla выиграла иск, поданный против компании и ее автопилота. Об этом сообщает Reuters.

В иске утверждалось, что автопилот Tesla виновен в произошедшей в Лос-Анджелесе в 2019 году аварии, который привел к смерти водителя и серьезным травмам двух пассажиров. Истцы утверждали, что автомобиль передвигался на автопилоте, который заставил машину съехать с дороги и врезаться в дерево. По итогам заседания в Верховном суде округа Риверсайд присяжные оправдали систему автопилота.

По словам представляющего интересы Tesla адвоката, ДТП могло случиться по той причине, что водитель был пьян. Данный факт подтвердила экспертиза, хотя содержание алкоголя в крови водителя не превышало нормы, установленной в штате Калифорния. Юрист отметил, что авария произошла из-за человеческой ошибки и подчеркнул, что автопилот Tesla по сути «лишь продвинутый круиз-контроль» и не может быть причастным к ДТП.

Также представители компании отметили, что система Full Self-Driving предупреждала водителя о необходимости следить за дорогой. По их словам, владелец электрокара, видимо, отвлекся во время движения.

В начале сентября американский автопроизводитель Tesla снизил стоимость бета-версии автопилота Full Self-Driving (FSD). Доступ к системе продвинутой помощи водителю в Северной Америке подешевел с 15 до 12 тысяч долларов.