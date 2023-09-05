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12:05, 5 сентября 2023Наука и техника

Автопилот Tesla подешевел

TechCrunch: Tesla снизила стоимость системы автопилота до 12 тысяч долларов

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский автопроизводитель Tesla снизил стоимость бета-версии автопилота Full Self-Driving (FSD). Об этом сообщает издание TechCrunch.

Доступ к системе продвинутой помощи водителю в Северной Америке подешевел до 12 тысяч долларов. Ранее владельцы автомобилей Tesla могли активировать FSD в своих электрокарах за 15 тысяч долларов. Таким образом, доступ к системе автопилотирования подешевел на три тысячи долларов, или на 20 процентов.

Специалисты медиа напомнили, что около когда назад корпорация подняла цены на услугу до 15 тысяч долларов. В пакет Full Self-Driving входят различные системы помощи водителю. Автомобиль может в автоматическом режиме передвигаться по дорогам, обнаруживать и реагировать на дорожные знаки, останавливаться на перекрестках в соответствии с сигналами светофора.

Журналисты TechCrunch отметили, что хотя глава Tesla Илон Маск называет систему помощи водителю автопилотом, фактически электромобили бренда не являются самоуправляемыми.

В начале осени американский автопроизводитель Tesla представил обновленный электрокар Model 3. Автомобиль получил более жесткий кузов, переработанную подвеску, дальность хода машины увеличилась до 630 километров.

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    Андрей Ставицкий
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