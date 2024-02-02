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15:51, 2 февраля 2024Россия

Стали известны подробности о задержанной за приставания к школьнику учительнице

«Лента.ру»: задержанную за приставания к школьнику учительницу назвали скромной

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Учительница, которая была задержана в Ленинградской области из-за приставаний к 11-летнему ребенку, была достаточно скромной. Подробности о женщине в беседе с «Лентой.ру» рассказала ее одноклассница, пожелавшая остаться анонимной.

«С этой девушкой мы давно не общались, но учились вместе в школе. Она хорошо училась, участвовала в общественной деятельности. Ничего такого. Обычная девочка. Добрая, веселая, достаточно скромная, и тут такая история. Что-то тут не вяжется. Не могу в это поверить», — поделилась знакомая задержанной.

Ранее стало известно, что инцидент произошел в Токсово. 25-летняя педагог оставляла 11-летнего ученика после уроков в кабинете и приставала к нему. В личной переписке они обменивались интимными фотографиями. Полиция узнала об этом, когда чат заметили родители мальчика.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания (ИВС). В отношении нее возбуждено дело по статье 131 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

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      Екатерина Смирная
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