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13:25, 2 февраля 2024Культура

«Три Богатыря и Пуп Земли» собрал более миллиарда рублей в прокате

«Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым мультфильмом в России

Кадр: мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли»

Мультфильм «Три Богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым российским анимационным проектом и собрал в прокате более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

«За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница". Хотя мы все равно немного не ожидали таких результатов, и наш прогноз был немного консервативнее, но тем приятнее получить подобные цифры», — рассказал соучредитель анимационной студии «Мельница», которая занималась созданием франшизы о богатырях, а также мультфильмов «Иван Царевич и Серый Волк» и «Лунтик».

Он добавил, что франшизе о богатырях в этом году исполняется 20 лет.

«Три Богатыря и Пуп Земли» стал 12 проектом в серии мультфильмов, первый из которых, «Алеша Попович и Тугарин Змей», вышел в 2004 году. Премьера самого кассового российского анимационного проекта состоялась 28 декабря 2023 года. На данный момент картина заработала 1 000 005 374 рублей.

Ранее сообщалось, что комедия «Холоп 2» режиссера Клима Шипенко обошла первый «Аватар» Джеймса Кэмерона в российском кинопрокате.

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      Анастасия Астахова
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