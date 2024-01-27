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16:28, 27 января 2024Культура

«Холоп-2» обошел первый «Аватар» в российском прокате

«Холоп-2» обогнал первый «Аватар» в российском прокате и стал вторым по сборам

Кадр: фильм «Холоп-2»

Комедия «Холоп-2» режиссера Клима Шипенко обошла первый «Аватар» Джеймса Кэмерона в российском кинопрокате. Об этом сообщает ТАСС.

Фильм также стал второй самой кассовой лентой в России — кассовые сборы достигли 3,518 миллиарда рублей. Больше только у семейной комедии «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко (6,787 миллиарда рублей).

6 января сообщалось, что «Холоп-2» собрал 2 миллиарда рублей за шесть дней в прокате. Одним из лидеров в российском прокате также была картина «Бременские музыканты» Алексея Нужного, она собрала 1,47 миллиарда рублей за первый уик-знд.

Ранее режиссер и кинокритик Давид Шнейдеров объяснил успех и рекордные кассовые сборы фильма «Холоп-2» отсутствием достойных конкурентов. По его словам, все остальные картины сняли, чтобы запустить этот фильм на все сеансы. Премьера комедии состоялась 1 января 2024 года.

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      Нина Ташевская
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