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15:55, 2 февраля 2024Бывший СССР

Царев ответил СБУ на арест недвижимости

Царев в ответ на заявление СБУ заявил об отсутствии недвижимости в Днепре
Олег Царев

Олег Царев. Фото: Станислав Тихомиров / Коммерсантъ

Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявил об отсутствии недвижимости в Днепре (бывший Днепропетровск) в ответ на заявление Службы безопасности Украины (СБУ) об аресте активов в городе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Пишут, что арестовали мою квартиру в Днепропетровске, земельный участок в Киеве и имущество в Крыму. Не знаю, кто тот несчастный, чью квартиру конфисковали в Днепропетровске — у меня нет квартиры в Днепропетровске», — говорится в публикации.

Он уточнил, что ни разу не был на земельном участке, который «нарезали депутатам». Царев также назвал шутниками представителей СБУ из-за ареста якобы его имущества в Крыму.

Ранее СБУ сообщила об аресте недвижимости бывшего нардепа. Речь шла об участке в Киевской области, а также о квартире в Днепре и двух имущественных комплексах в Крыму. По оценке службы, стоимость недвижимости составляет около полумиллиарда гривен (1,2 миллиарда рублей).

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      Кристина Есикова
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