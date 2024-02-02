ЦИК нашел мертвые души в подписях у Малинковича и Надеждина

ЦИК нашел ошибки в подписях у Малинковича и Надеждина

В Центризбиркоме (ЦИК) кандидатов в президенты России Сергея Малинковича и Бориса Надеждина заподозрили в сборе подписей с мертвых душ. Об этом заявил зампредседателя комиссии Николай Булаев, передает ТАСС.

Он заявил, что в ходе проверки подписей были найдены «вызывающие удивление ошибки». «Когда мы видим десятки, и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос в чистоплотности этических норм», — сказал Булаев, добавив, что кандидат в какой-то степени становится причастен к этому.

Зампредседателя комиссии предложил пригласить Малинковича и Надеждина на заседание рабочей группы по проверке документов и подписей от кандидатов, которое состоится 5 февраля. Там им планируется показать протоколы о замечаниях, выявленных ЦИК.

Ранее сообщалось, что по состоянию на январь число избирателей в России составило 112 миллионов 309 тысяч 947 человек.

Первые в России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. На сегодняшний день процедуру регистрации завершили четыре кандидата — действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.