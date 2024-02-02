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10:07, 2 февраля 2024Россия

ЦИК назвал число избирателей в России

ЦИК: на январь 2024 года число избирателей в России составило 112,3 миллиона

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По состоянию на январь 2024 года число избирателей в России составило 112 миллионов 309 тысяч 947. Такие данные привела Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на своем сайте.

Помимо этого, 1 миллион 890 тысяч 863 человека, которые могут принять участие в выборах в России, находятся за рубежом, еще 11 924 человека — в городе Байконур.

Отмечается, что данные впервые представлены с учетом вошедших в состав России Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

Ранее начался прием заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента, которое доступно для жителей 29 российских регионов, в том числе Москвы. Жители всех остальных субъектов смогут отдать свой голос традиционным способом.

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Первые в истории России трехдневные выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. На данный момент процедуру регистрации завершили четыре кандидата — действующий глава государства Владимир Путин, представитель КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и зампред нижней палаты парламента от «Новых людей» Владислав Даванков.

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      Константин Лысяков
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