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13:12, 2 февраля 2024Путешествия

Туристка сняла нашествие пауков на Бали на видео и напугала подписчиков

Туристка, отдыхающая на Бали, сняла на видео нашествие пауков между районом Убуд и горой Батур. Кадры напугали подписчиков девушки, сообщает New York Post.

На видеокадрах видно, что паутина окружает частные дома и простирается вдоль обочины дороги на расстояние около 20 метров. 33-летняя Грейс Келли заметила, что поначалу боялась к ним подходить, но очень хотела запечатлеть это.

В комментариях к публикации юзеры удивились количеству насекомых и заявили, что расхотели ехать на индонезийский остров. «Бали был номером один в моем списке желаний в жизни, а теперь это #99283774748272763647474», — заметил один из комментаторов.

Ранее нашествие медуз на пляжах Пхукета попало на видео. Спасатели не уточнили, к какому именно виду принадлежат медузы, вынесенные 30 января на западное побережье популярного у россиян курорта Таиланда.

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      Зарина Дзагоева
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