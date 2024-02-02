Умеров отстранил руководителя одного из департаментов Минобороны

Умеров отстранил Нахкура с поста руководителя одного из департаментов Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил от выполнения обязанностей руководителя одного из департаментов Министерства. Им стал временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомас Нахкур, сообщает в Telegram оборонное ведомство республики.

Ходатайство об увольнении Нахкура было подано заместителем Умерова генерал-лейтенантом Иваном Гаврилюком. Уточняется, что против отстраненного руководителя возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что Киев и Вашингтон договорились об усилении контроля за использованием международной помощи, которая поступает Киеву. Для этого Умеров встретился в Киеве с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем.