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15:15, 2 февраля 2024Бывший СССР

Умеров отстранил руководителя одного из департаментов Минобороны

Умеров отстранил Нахкура с поста руководителя одного из департаментов Минобороны
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров отстранил от выполнения обязанностей руководителя одного из департаментов Министерства. Им стал временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Тоомас Нахкур, сообщает в Telegram оборонное ведомство республики.

Ходатайство об увольнении Нахкура было подано заместителем Умерова генерал-лейтенантом Иваном Гаврилюком. Уточняется, что против отстраненного руководителя возбуждено уголовное дело.

Ранее пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что Киев и Вашингтон договорились об усилении контроля за использованием международной помощи, которая поступает Киеву. Для этого Умеров встретился в Киеве с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем.

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