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14:20, 2 февраля 2024Россия

В Чечне заявили о перевыполнении плана по отправке бойцов на СВО

Спикер парламента Чечни Даудов: республика перевыполнила план по бойцам на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Чечня перевыполнила план по отправке бойцов в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил председатель парламента республики Магомед Даудов, его слова приводит Telegram-канал ЧГТРК «Грозный».

Политик отметил, что с начала спецоперации из Чечни в зону боевых действий отправили более 36 тысяч бойцов, из которых 16 тысяч — добровольцы, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

По его словам, это позволило не призывать граждан из запаса, которые не обладают соответствующей военной подготовкой.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы Росгвардии 94-го полка оперативного назначения отправились в зону проведения спецоперации. «Это далеко не первая командировка военнослужащих полка в зоне боевых действий. С первых дней СВО они принимают в ней самое активное участие, с честью выполняя свой воинский долг», — сообщил Кадыров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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