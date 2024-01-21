Кадыров отчитался об отправке бойцов полка Росгвардии в зону СВО
Кадыров: в зону СВО отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения
Бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
«Это далеко не первая командировка военнослужащих полка в зоне боевых действий. С первых дней СВО они принимают в ней самое активное участие, с честью выполняя свой воинский долг», — сообщил Кадыров.
Он уточнил, что бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады прибудут в зону СВО, чтобы провести там ротацию со сослуживцами на одном из участков фронта. Глава Чечни пожелал бойцам Росгвардии успехов в выполнении боевых задач.
Ранее Кадыров опубликовал видео с находящимся на передовой сыном Адамом.