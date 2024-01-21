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18:55, 21 января 2024Россия

Кадыров отчитался об отправке бойцов полка Росгвардии в зону СВО

Кадыров: в зону СВО отправились бойцы 94-го полка оперативного назначения

Кадр: Telegram-канал Рамзана Кадырова

Бойцы Росгвардии из 94-го полка оперативного назначения отправились в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом отчитался глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Это далеко не первая командировка военнослужащих полка в зоне боевых действий. С первых дней СВО они принимают в ней самое активное участие, с честью выполняя свой воинский долг», — сообщил Кадыров.

Он уточнил, что бойцы 94-го полка 46-й отдельной бригады прибудут в зону СВО, чтобы провести там ротацию со сослуживцами на одном из участков фронта. Глава Чечни пожелал бойцам Росгвардии успехов в выполнении боевых задач.

Ранее Кадыров опубликовал видео с находящимся на передовой сыном Адамом.

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      Анастасия Шейкина
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