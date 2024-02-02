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16:50, 2 февраля 2024Мир

В ЕС признали отсутствие механизмов по выплате миллиардов евро помощи Украине

В ЕС признали отсутствие механизма по выплатам 50 млрд евро помощи Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) признали отсутствие четкого механизма, в рамках которого будут производиться регулярные выплаты Украине финансовой помощи размером в 50 миллиардов евро. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный европейский источник.

«Достигнутая на саммите в Брюсселе договоренность — это только политическое решение. Теперь его нужно оформить законодательно, для этого мы планируем провести переговоры с советом ЕС и Европарламентом в Страсбурге на следующей неделе… Надеемся, что согласованный текст будет принят в конце февраля, так как Украина нуждается в срочном финансировании», — сообщает собеседник агентства.

1 февраля прошел саммит лидеров стран-участниц ЕС, на котором они договорились о выделении Украине суммы, равной 50 миллиардам евро, в качестве помощи при соблюдении страной ряда условий и с ежегодным голосованием европейских стран.

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      Виктория Кондратьева
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