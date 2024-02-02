В ЕС спрогнозировали развитие конфликта на Украине в 2024 году

NTV: аналитик Грессель спрогнозировал развитие конфликта на Украине в 2024 году

2024 год станет самым трудным для Киева и его западных союзников с начала российской специальной военной операции (СВО). С таким прогнозом развития конфликта выступил аналитик Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель, его слова передает немецкий телеканал NTV.

«2024 год станет самым трудным периодом для Украины», — заявил эксперт.

По словам Гресселя, в 2024 году после возможного переизбрания экс-президента США Дональда Трампа Украина рискует оказаться без американской помощи на фоне сокращающейся поддержки стран Европейского союза.

«Война на Украине большинством на Западе будет рассматриваться как проигранная, хотя сама Украина продолжит воевать вопреки всему», — подчеркнул он, добавив, что эти обстоятельства могут вынудить до десяти миллионов украинцев покинуть страну.

Ранее Грессель заявил, что украинская армия испытывает повсеместный дефицит оружия. Как он утверждал, помимо снарядного голода, особенно в отношении 155-миллиметровых боеприпасов, в Вооруженных силах Украины также наблюдается острая нехватка гранат от ручного гранатомета РПГ-7.