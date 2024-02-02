В Госдуме посоветовали школьницам рожать

В Госдуме посоветовали девочкам отказаться от абортов и рожать

В Госдуме посоветовали девочкам рожать. Об итогах заседания рабочей группы комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства рассказали «Ведомости».

Депутат Татьяна Ларионова раскритиковала практику разъяснения школьникам вопросов контрацепции. «Вот этот клич "дай презерватив, чтобы избежать беременности" — он был излишним», — сказала она.

Член думского комитета по охране здоровья Вероника Власова сообщила, что государство борется за каждую беременность. Она сообщила, что до 50 процентов девушек начинают половую жизнь в 15,5 года. По мнению парламентария, эту проблему не стоит ни игнорировать, ни «выпячивать» и «приходить [в школу] с презервативами».

Участвовавшие в заседании медики заявили, что современные подростки не понимают последствий аборта, в том числе и медицинского, совершаемого с помощью употребления препаратов.

Ранее в Иркутской области священник посоветовал россиянкам рожать больше солдат для защиты, которые смогли бы в будущем «вставать за наш мир русский». В этой связи он заявил о необходимости изменить общественный взгляд на «грех и все остальное», в частности на нерожавших россиянок.