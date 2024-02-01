Священник посоветовал россиянкам рожать больше солдат

Священник из Иркутской области посоветовал россиянкам рожать больше солдат

В Иркутской области настоятель храма в честь Образа Спаса Нерукотворного Усть-Кута Олег Зырянов посоветовал россиянкам рожать больше солдат. Об этом он заявил на круглом столе, видеозапись опубликовал медиацентр Приангарье во «ВКонтакте».

В связи с этим священник вспомнил слова патриарха Московской и всея Руси Кирилла о влиянии тыла в период проведения специальной военной операции.

«Войны выигрывает женщина», — сказал Зырянов и заявил, что авторство этой фразы принадлежит одному из святых. По мнению настоятеля, речь идет о женщине, которая рожает и воспитывает детей. «Кто будет воевать, кто будет вообще вставать за наш мир русский, если не будет рождаемости», — добавил он.

Священник заявил о необходимости изменить общественный взгляд на «грех и все остальное», в частности, на нерожавших россиянок. Раньше к таким женщинам «относились соответственно», подчеркнул Зырянов.

Ранее священник посоветовал россиянкам рожать от насильников. Представитель Русской православной церкви объяснил это тем, что изнасилование не должно порождать новый грех, которым с точки зрения церкви является аборт.