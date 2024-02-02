В офисе Зеленского пожаловались на «негативный осадок» от контрнаступления

Подоляк: после провала контрнаступления остался «негативный осадок»

Провал контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставил «негативный осадок», заявил советник главы офиса президента страны Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Его слова приводит ТАСС.

Он признал, что были совершены некоторые тактические ошибки. Подоляк уточнил, что с этим согласны как власти республики, так и военное руководство.

Он подчеркнул, что тактика на поле боя должна меняться в соответствии с количеством оружия. Чиновник также вновь пожаловался на нехватку вооружения.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за разведывательных дронов. Он пояснил, что и российские, и украинские войска «использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам».