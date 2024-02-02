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23:04, 2 февраля 2024Силовые структуры

В Подмосковье неизвестный напал на пост скорой помощи и устроил стрельбу

В Востряково неизвестный напал на пост скорой помощи и застрелил водителя

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В подмосковном Востряково неизвестный напал на пост скорой помощи, устроил стрельбу и скрылся. Об этом сообщил источник «Ленты.ру».

По его информации, нападение совершено в пятницу, 2 февраля, около 20:30. Злоумшленник подошел к бригаде, выстрелил в водителя и сразу убежал. Потерпевший не выжил.

По предварительной информации, мужчины были знакомы, и преступление совершено из-за ссоры, произошедшей накануне. Стрелка опознали, и сейчас его ищут.

Ранее житель Ивановской области поссорился со своими родственниками и открыл по ним стрельбу из ружья, двое пострадали. По данным СК, инцидент произошел вечером 29 января. 38-летний обвиняемый, находясь в своем доме в селе Буньково в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родственниками, после чего несколько раз выстрелил в них из ружья через оконный проем.

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      Марина Совина
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