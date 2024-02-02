Россиянин поссорился с родственниками и открыл по ним стрельбу

Житель Ивановской области обстрелял родственников из ружья после ссоры

Житель Ивановской области поссорился со своими родственниками и открыл по ним стрельбу из ружья, двое пострадали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК).

Стрелка задержали, ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство двух лиц»). Сейчас следствие ходатайствует о его аресте.

По данным СК, все произошло вечером 29 января. 38-летний обвиняемый, находясь в своем доме в селе Буньково в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родственниками, после чего несколько раз выстрелил в них из ружья через оконный проем. В результате его действий мужчина получил множественные пулевые ранения ноги, а его супруга — ранения бедра. Потерпевших госпитализировали.

Ранее в Воронеже пенсионер-инвалид поругался со своей сиделкой и выстрелил в нее из обреза.