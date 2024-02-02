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13:20, 2 февраля 2024Экономика

В России появились банковские «карты туриста»

Минэкономразвития: банки РФ начали выпускать карты для иностранных туристов

Фото: Nathana Rebouças / Unsplash

Российские банки начали тестовый выпуск специальных «карт туриста». О появлении нового финансового продукта для иностранных граждан рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, его слова приводит РИА Новости.

Ведомство ведет активную работу с заинтресованными кредитными организациями, которые уже проводят пилотные запуски новой карты, отметил он в ходе стратегической сессии Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявлял, что платежная карта для иностранцев появится в России до конца 2023 года. «Мы реализуем карту туриста — когда можно будет открыть будучи за рубежом счет в нашем банке, будет виртуальная карта. И уже по приезде сюда можно будет либо ее в виртуальном режиме использовать, либо физически получить», — рассказал он.

В декабре сервис денежных переводов Сбербанка «ЮMoney» начал дистанционно выпускать карты и открывать счета для граждан других государств. Для этого иностранцам необходимо установить приложение сервиса для Android, а получить пластиковую карту можно получить в России, например, в аэропорту Шереметьево. Клиенту выдается карта «Мир», которую можно пополнять в банкоматах Сбера. Ее обслуживание бесплатно, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

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