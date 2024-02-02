В России продадут установивший два рекорда Гиннесса китайский автомобиль

В России продадут установивший два рекорда Гиннесса китайский электрокар Zeekr

В России продадут китайский электрокар, который установил два рекорда Гиннесса. Соответствующее объявление появилось на портале «Авито Авто», о чем «Ленте.ру» сообщили представители платформы.

Речь идет о премиальном автомобиле Zeekr 001, за который продавец запросил 5,823 миллиона рублей. Zeekr 001 представляет собой пятидверный электрический кроссовер, работающий на двухмоторной установке мощностью 544 лошадиные силы, что позволяет ему разгоняться до 100 километров в час за 3,8 секунды. Салон машины выполнен в алькантаре — искусственной замше.

Первым рекордом, который продемонстрировал Zeekr 001, стал лучший результат по самому быстрому дрифту (207,9 километра в час). Он также стал самым быстрым электрокаром, который прошел автомобильный слалом. В ходе теста авто необходимо было преодолеть 50 конусов, равноудаленных между собой. Zeekr 001 выполнил задание, показав результат в 49,05 секунды.

В декабре 2023 года в России появилась возможность купить пикап Tesla Cybertruck. Пользователи портала «Авито Авто» предложили покупателям приобрести авто, выполненное в стиле киберпанк, за 14 миллионов рублей.