В России школьницу избили в туалете из-за одного комментария в соцсети

В Курганской области школьницу избили из-за комментария под фотографией

В Курганской области школьница избила сверстницу из-за разгоревшегося в соцсети спора. Подробности происшествия приводит Telegram-канал Ural Mash, также опубликовавший кадры избиения, снятые в школьном туалете.

На видеозаписи девушка с размаха бьет сверстницу по голове, после чего хватает ее за волосы. После еще одного удара девочка сползает по двери на пол и начинает плакать. «Вставай», — говорит ей обидчица и продолжает избиение.

По данным канала, попавшую на видео девушку недавно сняли с учета в подразделении по делам несовершеннолетних. После случившегося было проведено родительское собрание, по итогам которого избитой девочке стало поступать еще больше угроз от одноклассников.

Ранее в Госдуме предложили наказывать родителей детей, причастных к буллингу. Автор инициативы посчитал возможным исключать таких детей из школ. Ужесточение ответственности должно продемонстрировать подросткам вероятные последствия их действий, добавили в нижней палате.

