В российском городе завели уголовное дело из-за шаурмы

11 жителей Иркутска госпитализировали после покупки шаурмы

16 жителей Иркутска получили серьезное пищевое отравление после покупки шаурмы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале администрации города.

По данным властей Иркутска, из 16 человек 11 были госпитализированы — из них девять взрослых и два ребенка. «Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Сейчас они получают медицинскую помощь в больнице», — сообщили в администрации.

По факту массового отравления возбудили уголовное дело.

Местный Роспотребнадзор организовал проверку точки, в которой жители города покупали фастфуд.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске сразу 14 человек обратились в больницу после отравления роллами.