В российском центре органических продуктов в Китае решили рекламировать водку

В Китае открылся центр популяризации органической продукции из России

В Китае открылся центр, где будут продвигаться и рекламироваться органические продукты из России. Об этом со ссылкой на заявление Роскачества пишет РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что в центре популяризации отечественной органической продукции в КНР представлены лучшие продукты со всей страны. В их число вошли мука, крупы, винодельческая продукция, мед, соки, а также крепкие спиртные напитки — водка и джин. Отмечается, что всего в экспозиции более 40 видов продукции от 20 компаний из РФ.

Директор департамента проектов устойчивого развития Роскачества Александр Чумак на церемонии открытия центра подчеркнул, что китайский рынок является одним из приоритетных направлений для наращивания поставок российской органической продукции. Он выразил уверенность, что такие товары «придутся по вкусу» гражданам КНР.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов добавил, что в рамках реализации проекта акцент делается на продаже за рубеж не сырья, а уже готовой отечественной продовольственной продукции для ее реализации в розничном сегменте.

По данным Главного таможенного управления КНР, по итогам 2023 года суммарные доходы российских агроэкспортеров от продажи зерновых культур в Китай выросли в 3,7 раза в сравнении с показателем 2022-го и достигли почти 325 миллионов долларов в денежном выражении. КНР нарастила закупки пшеницы из РФ до 35 миллионов долларов (в 2022-м — 2,7 миллиона), ячменя — до 110,2 миллиона (годом ранее — 18,1 миллиона), кукурузы — до 91,7 миллиона (в 2022-м — 29,7 миллиона).

