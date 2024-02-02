В США решили избавиться от бывшего участка Аль Капоне

Бывший участок гангстера Аль Капоне выставили на продажу за $23,9 млн в США

В США решили избавиться от земельного участка, который раньше принадлежал чикагскому гангстеру Аль Капоне. Недвижимость выставили на продажу в городе Палм-Бич за 23,9 миллиона долларов, пишет Mansion Global.

Речь идет об участке площадью около 2800 квадратных метров с частным пляжем длиной 30 метров. Там располагался особняк Аль-Капоне в колониальном стиле, который он приобрел вместе с участком земли за 40 тысяч долларов в 1928 году. Гангстер обустроил на территории пруд с коралловым гротом и возвел гостевой дом — на это он потратил примерно 200 тысяч долларов.

В 1947 году Капоне не стало от сердечного приступа, а в 1952-м его вдова продала недвижимость. После этого поместье неоднократно меняло владельцев, некоторые из них хотели снести здание и построить на его месте что-то более современное.

В 2021 году владевшие домом девелопер Тодд Майкл Глейзер и его деловой партнер продали дом за 15,5 миллиона долларов. Однако в августе 2023 года особняк Аль Капоне все-таки демонтировали. По данным Mansion Global, новый владелец сможет возвести на участке новую постройку площадью до 1300 квадратных метров.

Ранее дети бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили избавиться от части унаследованного имущества. По данным риелторов, на продажу планируют выставить виллу Джернетто в Лезмо — особняк XVIII века с садом. Здесь экс-премьер проводил официальные встречи, в том числе в 2010 году принял Владимира Путина, на тот момент премьер-министра России.