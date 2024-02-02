Журналист Херш: США знают о персональной коррумпированности Зеленского

Американский журналист Сеймур Херш заявил об осведомленности Вашингтона о персональной коррумпированности президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он написал в статье на онлайн-платформе Substack.

По его словам, в прошлом году директор ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, чтобы предупредить об этом украинского лидера. Он также сообщил Зеленскому о негодовании некоторых его подчиненных из-за его «чрезмерной доли», добавил журналист.

Ранее глава Украины попытался убедить американских конгрессменов в том, что проблема коррупции в стране не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи.