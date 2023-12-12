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19:39, 12 декабря 2023Мир

Зеленский заявил Конгрессу США об отсутствии проблем с коррупцией на Украине

CNN: Зеленский заявил Конгрессу об отсутствии проблем с коррупцией на Украине

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Владимир Зеленский в ходе визита в США и встречи с сенаторами Конгресса попытался убедить законодателей в том, что проблема коррупции на Украине хоть и есть, но она не является серьезной преградой для предоставления финансовой и военной помощи. Об этом со ссылкой на заявления конгрессменов сообщает CNN.

По словам Майка Раундса, сенатора Республиканской партии от Южной Дакоты, Зеленский также пожаловался законодателям, что у Киева нет достаточного количества западных систем ПВО типа Patriot, при этом заявив, что Украине нужно гораздо больше финансовой и военной помощи.

Ранее сенатор-республиканец от штата Канзас Джерри Моран по итогам встречи Зеленского с конгрессменами признал, что США были бы сегодня в лучшем положении, если бы раньше поддержали Украину и предоставили ей всю запрашиваемую военную помощь.

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      Виктория Кондратьева
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