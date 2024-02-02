Офицер ВСУ Касьянов: Киев должен раскрыть настоящие данные о потерях армии

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов потребовал от властей страны сообщить гражданам настоящие данные о потерях армии. С таким призывом он выступил в разговоре с телеканалом «Прямой».

Он подчеркнул, что находящиеся в тылу украинцы должны знать о том, что происходит на поле боя, даже если им комфортнее быть в неведении. «Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — заявил военный.

Ранее лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия удивился мнению украинцев о потерях ВСУ. По его словам, люди преувеличивают, говоря об этом, а на самом деле «потери не так велики».