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05:18, 2 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ призвали Киев сообщить украинцам реальные потери

Офицер ВСУ Касьянов: Киев должен раскрыть настоящие данные о потерях армии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Касьянов потребовал от властей страны сообщить гражданам настоящие данные о потерях армии. С таким призывом он выступил в разговоре с телеканалом «Прямой».

Он подчеркнул, что находящиеся в тылу украинцы должны знать о том, что происходит на поле боя, даже если им комфортнее быть в неведении. «Какая бы ни была сладкая ложь, которую хотят слышать многие наши застенчивые граждане, у которых просто одышку вызывает и повышенное сердцебиение цифры о реальных потерях, но пускай немножко пострадают», — заявил военный.

Ранее лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия удивился мнению украинцев о потерях ВСУ. По его словам, люди преувеличивают, говоря об этом, а на самом деле «потери не так велики».

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      Марина Совина
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