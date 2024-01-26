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21:11, 26 января 2024Бывший СССР

В партии Зеленского удивились мнению украинцев о потерях ВСУ

Арахамия удивился мнению украинцев о потерях ВСУ и заявил, что они не так велики
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: Michael Buholzer / Reuters

Информация о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), которую озвучивают жители Украины, не соответствует действительности. Мнению украинцев удивился лидер фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия, передает УНИАН в Telegram.

«Когда вы идете на улицы и спрашиваете людей о потерях, я не слышал ни разу меньше 100 тысяч», — заявил он, добавив, что «потери не так велики».

Он добавил, что в стране введут цифровые сертификаты военнообязанных, чтобы государство понимало, какой у него мобилизационный ресурс. Новая модель должна заработать уже через четыре месяца.

Ранее Владимир Зеленский отказался раскрыть потери среди личного состава украинской армии. При этом 19 декабря он заявил, что Генштаб попросил его мобилизовать еще от 450 тысяч до 500 тысяч человек, однако главком ВСУ Валерий Залужный опроверг это заявление.

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