Валуев резко отреагировал на запрет латвийцам соревноваться со сборными России
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал сейм (парламент) Латвии зоопарком после принятого им решения запретить сборным по игровым видам спорта страны соревноваться с командами России и Белоруссии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».
«Уже довольно давно меня мало интересует весь этот прибалтийский лай», — заявил Валуев. Он также обвинил парламент республики в обслуживании Вашингтона с Брюсселем.
Ранее на принятый Латвией запрет отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она назвала утвердивших такое решение больными.
1 февраля стало известно, что сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами даже если те будут выступать под нейтральным флагом.