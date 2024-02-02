Валуев резко отреагировал на запрет латвийцам соревноваться со сборными России

Депутат ГД Валуев: сейм Латвии обслуживает Вашингтон с Брюсселем

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал сейм (парламент) Латвии зоопарком после принятого им решения запретить сборным по игровым видам спорта страны соревноваться с командами России и Белоруссии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Уже довольно давно меня мало интересует весь этот прибалтийский лай», — заявил Валуев. Он также обвинил парламент республики в обслуживании Вашингтона с Брюсселем.

Ранее на принятый Латвией запрет отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она назвала утвердивших такое решение больными.

1 февраля стало известно, что сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами даже если те будут выступать под нейтральным флагом.