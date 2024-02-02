Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:46, 2 февраля 2024Россия

Валуев резко отреагировал на запрет латвийцам соревноваться со сборными России

Депутат ГД Валуев: сейм Латвии обслуживает Вашингтон с Брюсселем

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев назвал сейм (парламент) Латвии зоопарком после принятого им решения запретить сборным по игровым видам спорта страны соревноваться с командами России и Белоруссии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Уже довольно давно меня мало интересует весь этот прибалтийский лай», — заявил Валуев. Он также обвинил парламент республики в обслуживании Вашингтона с Брюсселем.

Ранее на принятый Латвией запрет отреагировала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Она назвала утвердивших такое решение больными.

1 февраля стало известно, что сейм Латвии принял поправки к Закону о спорте, запрещающие сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами даже если те будут выступать под нейтральным флагом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Надо бы как-то помочь». Путин высказался об уничтожающей свой автопром Германии

      Плюс-сайз-модель Эшли Грэм показала фигуру в кружевном белье

      В Словакии отказались давать деньги на оружие Украине

      В Мурманске загорелся цех по производству консервов

      Валуев резко отреагировал на запрет латвийцам соревноваться со сборными России

      В США определились с ответом на гибель военных в Иордании

      Британские ВМС готовятся к первому за семь лет испытанию МБР

      Пьяный россиянин избил ребенка в магазине и не смог объяснить свой поступок

      Раскрыта польза еженедельного секса

      Украина попросила Россию передать тела погибших при крушении Ил-76 пленных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше