Тарасова оценила запрет латвийским командам соревноваться со сборными России

Тарасова назвала больными запретивших латвийцам соревноваться со сборными России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение сейма Латвии запретить сборным по игровым видам спорта страны соревноваться с командами России и Белоруссии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвала принявших поправки к закону Латвии о спорте людей больными. «Придется им нигде не выступать. У них и выступать, наверное, некем. Не хотела бы их расстраивать, но мы в следующем году будем выступать на всех соревнованиях», — заявила Тарасова.

О принятии поправок стало известно ранее 1 февраля. Они подразумевают, что запрет будет действовать даже в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом.

15 января сейм Латвии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и потребовал не допускать россиян на Олимпийские игры-2024 в Париже. Отмечалось, что некоторые латвийские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в случае участия в них нейтральных атлетов из России и Белоруссии.