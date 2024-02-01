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17:15, 1 февраля 2024Спорт

Тарасова оценила запрет латвийским командам соревноваться со сборными России

Тарасова назвала больными запретивших латвийцам соревноваться со сборными России

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение сейма Латвии запретить сборным по игровым видам спорта страны соревноваться с командами России и Белоруссии. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Специалист назвала принявших поправки к закону Латвии о спорте людей больными. «Придется им нигде не выступать. У них и выступать, наверное, некем. Не хотела бы их расстраивать, но мы в следующем году будем выступать на всех соревнованиях», — заявила Тарасова.

О принятии поправок стало известно ранее 1 февраля. Они подразумевают, что запрет будет действовать даже в случае выступления россиян и белорусов под нейтральным флагом.

15 января сейм Латвии обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону и потребовал не допускать россиян на Олимпийские игры-2024 в Париже. Отмечалось, что некоторые латвийские спортсмены готовы бойкотировать соревнования в случае участия в них нейтральных атлетов из России и Белоруссии.

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      Алексей Гусев
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