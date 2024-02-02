Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля в России

VK Fest пройдет в пяти городах России в 2024 году с 1 июня по 14 июля

VK Fest впервые пройдет в пяти российских городах. В 2024 году мероприятия проведут в Сочи, Москве, Санкт-Петербурге и впервые — в Уфе и Красноярске, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

«Мы расширяем географию VK Fest, чтобы жители Восточной Сибири и Приуралья тоже могли встретиться с любимыми артистами, блогерами и спикерами», — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.

В этом году VK Fest пройдет в Уфе 1 июня, в Красноярске — 8 июня, в Сочи (Сириус) — 15 июня, в Санкт-Петербурге — 29-30 июня, а в Москве — 13-14 июля. Билеты уже доступны на официальном сайте.

Ранее в 2023 году гребец-байдарочник, олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне Юрий Постригай установил в рамках VK Fest рекорд России, добравшись на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву за две недели.