Олимпийский чемпион установил рекорд России на VK Fest

Постригай установил рекорд в рамках VK Fest, пройдя на байдарке от Петербурга до Москвы

Гребец-байдарочник, олимпийский чемпион Игр-2012 в Лондоне Юрий Постригай установил в рамках VK Fest рекорд России, добравшись на байдарке из Санкт-Петербурга в Москву за две недели. Об этом сообщается в релизе VK для «Ленты.ру».

34-летний спортсмен прошел расстояние по воде от Северной столицы до столицы России за наименьшее в истории время. Он стартовал 2 июля из Парка 300-летия Санкт-Петербурга, а причалил 16 июля 2023 года в Серебряном бору в Москве. За эти 14 дней Постригай преодолел 1300 километров, за день он проходил от 52 до 129 километров, останавливаясь лишь на обед и ночлег.

Как рассказал олимпийский чемпион, в пути он преодолевал потоки ветра до 15 километров в час, ливни и штормы. А 12 июля сопровождавший спортсмена катер попал в шторм на Рыбинском водохранилище и получил пробоину. Из-за шторма Постригай выпал из плана передвижения на двое суток, но все же прибыл в Москву 16 июля на завершающий день VK Fest.

В пути его сопровождали две команды. Спасатели, медик и повар передвигалась на лодке параллельно с байдаркой спортсмена, чтобы контролировать состояние его здоровья. А вторая команда следовала по земле, оснащая сопровождающий катер топливом и готовя места для ночлега. Также ему помогала Государственная инспекция по маломерным судам, открывая в нужный момент шлюзы, которых на маршруте спортсмена было 13.

«Постоянно приходилось идти против течения. Каждый день на моем пути — ливни, грозы и шторм. Мне было необходимо держать темп, чтобы проходить переправы. Несмотря на это, я дошел до конца с поддержкой моей команды, VK, агентства DIDENOK TEAM и всех тех, кто следил за путешествием в сообществе ВКонтакте», — прокомментировал рекорд Постригай.

