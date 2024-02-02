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11:11, 2 февраля 2024Бывший СССР

Военный медик рассказал о проблемах в командовании и личном составе ВСУ

Медик ВСУ Битюков рассказал о проблемах армии с командованием и личным составом

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с командованием и личным составом, которые не дают добиваться успехов в боевых действиях. О большом количестве проблем рассказал украинский медик Глеб Битюков в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Военный рассказал, что в армии царит тотальный непрофессионализм, бойцам присуждают звания не за достижения, а за выслугу лет и занятие тыловых должностей.

По его словам, один человек может отвечать за логистику, боевую подготовку, ремонт техники, учет горючего, при этом не справляясь ни с чем. Он добавил, что успехов в армии достигает тот, кто «пьет не больше других и моется хоть иногда».

Битюков утверждает, что ВСУ копирует российскую тактику, не имея такого же количества людей и беспилотников, «лишь бы удержать нарисованную кем-то на карте линию обороны».

Медик добавил, что в результате такого подхода в армии заканчиваются люди. Ярким примером, по словам медика, стала оборона города Артемовска. «Город не был крепостью. Не было сделано ничего для того, чтобы превратить его в крепость», — написал он.

«Сколько котлов устроила украинская армия за десять лет войны? А сколько людей получили офицерские и вдобавок генеральские звания?» — заключил Битюков.

Ранее советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк признал неудачу контрнаступления. «Относительно наступления. Да, есть определенный негативный осадок, учитывая то, что произошло в 2023 году», — сказал он. Советник отметил необходимость объединенной экономики стран Европы, которая должна помогать Украине.

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