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09:16, 2 февраля 2024Среда обитания

Восьмилетний ребенок поиграл с зажигалкой и спалил квартиру

В Приамурье восьмилетний мальчик поиграл с зажигалкой и устроил пожар в квартире

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В поселке Прогресс Амурской области восьмилетний ребенок нашел зажигалку, поиграл с ней и случайно спалил двухкомнатную квартиру. Об этом сообщает управления МЧС России по Приамурью.

По данным ведомства, мальчик обнаружил зажигалку в квартире и, играя с ней, поджег кресло. Мать в это время находилась в соседней комнате с еще двумя детьми. Женщина почувствовала запах гари, вывела детей из квартиры и попыталась самостоятельно потушить пожар. Однако справиться с огнем ей не удалось, пришлось вызвать спасателей.

В результате квартира полностью выгорела, а пятерых жителей дома пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. По данным регионального управления МЧС, никто не пострадал.

Ранее квартира в Ижевске сгорела из-за Wi-Fi-роутера. По предварительным данным, в устройстве произошло короткое замыкание проводов, вызвавшее возгорание. Огонь повредил вещи собственников квартиры и внутреннюю отделку на площади 10 квадратных метров.

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      Нина Ташевская
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