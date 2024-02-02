Восьмилетний ребенок поиграл с зажигалкой и спалил квартиру

В Приамурье восьмилетний мальчик поиграл с зажигалкой и устроил пожар в квартире

В поселке Прогресс Амурской области восьмилетний ребенок нашел зажигалку, поиграл с ней и случайно спалил двухкомнатную квартиру. Об этом сообщает управления МЧС России по Приамурью.

По данным ведомства, мальчик обнаружил зажигалку в квартире и, играя с ней, поджег кресло. Мать в это время находилась в соседней комнате с еще двумя детьми. Женщина почувствовала запах гари, вывела детей из квартиры и попыталась самостоятельно потушить пожар. Однако справиться с огнем ей не удалось, пришлось вызвать спасателей.

В результате квартира полностью выгорела, а пятерых жителей дома пришлось эвакуировать из-за сильного задымления. По данным регионального управления МЧС, никто не пострадал.

Ранее квартира в Ижевске сгорела из-за Wi-Fi-роутера. По предварительным данным, в устройстве произошло короткое замыкание проводов, вызвавшее возгорание. Огонь повредил вещи собственников квартиры и внутреннюю отделку на площади 10 квадратных метров.