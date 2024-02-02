Йемен заявил об игнорировании США угрозы хуситов ради ядерной сделки с Ираном

МИД Йемена: США и ЕС проигнорировали угрозу хуситов ради ядерной сделки с Ираном

США и ЕС в последние годы хотели добиться ядерной сделки с Ираном, что игнорировали неоднократные предупреждения об угрозе повстанцев-хуситов для глобальной безопасности. Об этом заявил глава МИД Йемена Ахмад Авад бин Мубарак, сообщает Politico.

«Мы всегда говорили, что если мы ничего не сделаем, то хуситы не остановятся. У хуситов есть идеология, есть проект. У Ирана есть проект в регионе, но, к сожалению, другие не реагируют», — сказал дипломат, который ранее был послом Йемена в США.

Он выразил разочарование тем, что Европа и США потратили годы, чтобы убедить Тегеран заключить ядерную сделку вместо того, чтобы оказать большее давление на него, требуя прекращения поддержки хуситов.

По его словам, западная дипломатия в отношении Ирана должна была сосредоточиться на трех направлениях: ядерной сделке, поддержке Тегераном региональных прокси и его программе баллистических ракет. «Зацикленность на первом в ущерб двум другим означает, что Запад теперь сталкивается с противником в Йемене, который был очень хорошо вооружен Ираном», — отметил глава йеменского МИД.

Ранее хуситы из движения «Ансар Аллах» объявили об атаке на следовавший в Израиль британский торговый корабль. Представитель движения Яхья Сариа заявил, что судно следовало по Красному морю в «оккупированные палестинские земли». По его словам, атаки против кораблей будут продолжаться до того момента, пока Израиль не закончит операцию в секторе Газа.