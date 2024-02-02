YouTube заблокировал клип на песню «Дымок» в России

Видеоплатформа YouTube заблокировала клип на песню «Дымок» Ицыка Цыпера в России

Платформа YouTube заблокировала доступ к клипу на песню «Дымок» исполнителя Ицыка Цыпера (настоящее имя Игорь Цыба) в России. При этом в других странах видео доступно к просмотру, сообщает РИА Новости.

«Этот контент заблокирован в домене вашей страны по требованию государственных органов», — такой комментарий выдает сервис при попытке запустить клип на песню «Дымок».

Видео, ныне заблокированное, было выпущено около пяти месяцев назад. За это время клип успел набрать на платформе YouTube более 16 миллионов просмотров.

Ранее сообщалось, что ставший хитом трек «Дымок» потребовали запретить в России из-за пропаганды наркотиков. Уточняется, что певец не является гражданином РФ — Игорь Цыба украинец, родившийся в Казахстане.