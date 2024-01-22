Ставший хитом трек «Дымок» потребовали запретить

Трек Ицыка Цыпера «Дымок» потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков

Ставший хитом трек «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) потребовали запретить из-за пропаганды наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Генпрокуратуру обратились представители движения «Ветераны России». При этом Shot уточняет, что певец не гражданин России. По данным канала, Игорь Цыба является украинцем, который родился в Казахстане. По данным источника, близкого к 61-летнему исполнителю, певец «категорически запрещает» обсуждать его биографию с кем-либо.

«Дымок» обрел популярность в социальных сетях — пользователи интернета стали публиковать видео под песню, называя ее «лучшим антидепрессантом». Так, за прошедшую неделю клип на композицию собрал более восьми миллионов просмотров на YouTube, а сам трек занял первые места в российских интернет-чартах.

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