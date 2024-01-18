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16:51, 18 января 2024Культура

Петербургский суд запретил песню Scally Milano

Суд Санкт-Петербурга признал запрещенной песню Scally Milano

Кадр: ВПИСКА / YouTube

Суд Санкт-Петербурга запретил песню российского рэп-исполнителя Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев). Об этом сообщает ТАСС.

Причиной такого решения стало то, что в композиции содержатся нецензурная брань и пропаганда употребления психоактивных веществ.

Ранее Scally Milano заявил о желании продвигать правильные ценности своим творчеством после встречи с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной. До этого общественная деятельница обвиняла его в пропаганде наркотиков.

В июне 2023 года сообщалось, что суд постановил заблокировать ссылки на треки Scally Milano, в которых содержалось положительное отношение к продаже и употреблению запрещенных веществ.

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      Варвара Кошечкина
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