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11:46, 24 ноября 2023Культура

Scally Milano захотел продвигать правильные ценности после встречи с Мизулиной

Рэпер Scally Milano призвал «не прожигать молодость» в наркотиках и алкоголе

Фото: @scallymilano

Российский рэп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) заявил о желании продвигать правильные ценности своим творчеством. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Вписка».

Дмитриев подчеркнул, что хочет, чтобы все увидели, как он изменился «как человек и как личность». «Видели во мне пример человека, который выбрался из бедности. Не нужно прожигать молодость, уходить в наркотики и алкоголь. Это все фигня полная. Я знаю это, я был в этом», — добавил он, подчеркнув, что удалил «всю свою старую грязь» со всех крупных музыкальных площадок.

Ранее Scally Milano рассказал о встрече с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

В конце октября Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил рэперу штраф в размере 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках.

В июне сообщалось, что суд постановил заблокировать ссылки на треки Scally Milano, в которых содержалось положительное отношение к продаже и употреблению запрещенных веществ.

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      Варвара Кошечкина
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