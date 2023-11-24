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10:46, 24 ноября 2023Культура

Рэпер Scally Milano рассказал о встрече с Мизулиной

Рэпер Scally Milano практически не разговаривал с Мизулиной во время их встречи

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский рэп-исполнитель Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) рассказал о встрече с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале «Вписка».

По словам артиста, инициатором встречи с общественницей стала девочка из его команды. «Мы не обсуждали толком что-то глобальное, но по большей степени разговаривали люди из моей команды», — рассказал музыкант.

Рэпер также добавил, что совместная фотография с Мизулиной, которая разлетелась по сети, не должна была быть опубликована. По его словам, ему просто предложили сделать снимок с главой ЛБИ в конце встречи.

В конце октября Невский районный суд Санкт-Петербурга назначил штраф рэперу в размере 10 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в двух треках.

В июне сообщалось, что суд постановил заблокировать ссылки на треки Scally Milano, в которых содержалось положительное отношение к продаже и употреблению запрещенных веществ.

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      Анастасия Астахова
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