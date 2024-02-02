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16:04, 2 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский побеседовал с Токаевым

Зеленский поблагодарил президента Казахстана Токаева за гумпомощь Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский побеседовал по телефону со своим казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, во время разговора он поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь Киеву и проинформировал его о «результатах работы советников безопасности по реализации украинской формулы мира» и «подготовительных мероприятиях перед проведением Глобального саммита мира». Зеленский также отметил, что в конце беседы они обсудили активизацию политического диалога и торгово-экономических отношений между странами.

В сентябре 2023 года Токаев заявлял, что в конфликте между Россией и Украиной наступил момент для «мудрой дипломатии». При этом он подчеркнул, что переговоры между Москвой и Киевом необходимо вести «с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны».

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      Георгий Нестеров
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