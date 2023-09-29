Токаев заявил о готовности России и Украины к переговорам

Токаев: Россия и Украина готовы к переговорам, их формат еще не определен

Россия и Украина уже выразили желание провести переговоры, но формат, устраивающий обе стороны, пока не определен. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА Новости.

«Мы сегодня с канцлером [ФРГ Олафом] Шольцем обсуждали, что ситуация очень серьезная. Российская и украинская стороны заявили, что они готовы к переговорам. Однако пока неясно, на какой платформе и на каком уровне это произойдет», — заявил Токаев в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем в Берлине.

По его мнению, наступил момент для «мудрой дипломатии», а переговоры необходимо вести «с нацеленностью на результаты, которые устроят обе стороны». «Мы примем все возможные шаги, чтобы сделать это возможным», — подчеркнул президент.

Токаев также подчеркнул, что Астана поддерживает мирные инициативы других стран по урегулированию конфликта на Украине.