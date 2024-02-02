Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:02, 2 февраля 2024Забота о себе

Женщинам и мужчинам назвали тревожные сигналы на первом свидании

Фото: René Ranisch / Unsplash

На первом свидании можно заметить некоторые тревожные сигналы, которые указывают на то, что с женщиной или мужчиной не получится построить отношения, заявила специалистка по отношениям Кимберли Рэй. Их она перечислила в TikTok.

Первым делом Рэй призвала прислушиваться к внутреннему голосу. В то же время, по ее мнению, нужно обращать внимание и на очевидные красные флажки. Одним из тревожных сигналов она назвала то, что партнер агрессивно настроен к окружающим, например, к официанту в ресторане или бывшей возлюбленной.

Стоит много раз подумать о перспективе следующего свидания, если мужчина навязывает свое мнение: уговаривает выпить, совершает неуместные прикосновения или попытки попасть к вам домой вскоре после знакомства

Кимберли Рэйспециалистка по отношениям
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны» Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
«Мужчины здесь были ленивы и бесполезны»Убийства, тайные обряды и жены в подарок: как европейцы открывали для себя Азию
18 сентября 2022

Тревожным сигналом на свидании может стать то, что женщина или мужчина постоянно переключает внимание на телефон, продолжила Рэй. Это, по ее мнению, указывает на слабый интерес к собеседнику. Также должен насторожить мужчина, который, едва зная женщину, осыпает ее комплиментами, заверила специалистка.

Еще одним тревожным сигналом она назвала стремление мужчины спорить без надобности, доказывая свою правоту.

Ранее женщина пожаловалась эксперту по отношениям Джени Десмонд-Харрис на мужа, упорно засыпающего не на семейной кровати в спальне, а на диване. В ответ специалистка посоветовала договориться с мужем, что сначала он будет переодеваться и умываться, а уже потом ложиться спать.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Нужны непопулярные меры». Залужный предупредил о сложностях Украины с увеличением численности ВСУ

      Глава разведки США пожаловался на мешающие шпионить камеры

      Стало известно о проломленной обороне ВСУ на одном из направлений

      Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту предъявили окончательные обвинения

      Херш раскрыл причину желания Зеленского уволить Залужного

      Женщина поймала подглядывавшего за ней в ванной студента

      Биограф Зеленского рассказал о бункере в Киеве

      Женщинам и мужчинам назвали тревожные сигналы на первом свидании

      В Германии назвали возможных преемников Зеленского

      Стало известно о таинственной судьбе импортных яиц в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше