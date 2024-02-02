Жертвами пожара на заправке в Кении стали два человека

Жертвами пожара на заправке в Кении стали два человека, еще 222 пострадали

Жертвами взрыва и пожара на газовой заправке в столице Кении Найроби стали два человека и еще около 222 человек пострадали. Об этом сообщает кенийская газета Standart.

«Официальный представитель правительства Исаак Мваура сообщил, что грузовик с неизвестным регистрационным номером, нагруженный газовыми баллонами, взорвался, вызвав огромный огненный шар, который широко распространился во время инцидента в 23:00», — отмечается в материале издания.

Также сообщается, что один из газовых баллонов взлетел и врезался в склад, где находилась одежда и текстильная продукция. Как подчеркнул Мваура, взрыв повредил также несколько транспортных средств, коммерческих объектов и жилых домов. На данный момент подтверждена госпитализация в больнице Мамы Люси в Найроби 142 взрослых и 25 детей.

Ранее в Турции неизвестный с оружием захватил заложников на заводе. Инцидент произошел в Стамбуле. Предположительно, нападавший выражал протест против действий Израиля в секторе Газа.