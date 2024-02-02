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16:34, 2 февраля 2024Культура

Звезда «Мастера и Маргариты» решила подать в суд на руководство театра

Актриса Макеева решила подать в суд на руководство театра «ЛДМ. Новая сцена»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Звезда мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Вий» и «Чикаго. Mamma Mia», актриса Анастасия Макеева решила подать в суд на руководство театра «ЛДМ. Новая сцена» в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Макеевой, она ушла из театра более полугода назад, но ее изображение все еще используется в анонсах постановок. «Не раз мой адвокат посылал письма с требованием не использовать мое изображение в афише, но хозяйка театра Ирина Афанасьева продолжает обманывать зрителей», — пожаловалась звезда.

Актриса подчеркнула, что получает десятки сообщений от поклонников, которые специально покупают билеты на спектакли с якобы ее участием. Аналогичная ситуация, по ее словам, происходит в ЦДК имени Калинина в Королеве, где до сих пор используется афиша с ее изображением.

Ранее Макеева встала на колени перед народной артисткой РФ Светланой Дружининой после слухов об их конфликте.

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      Мария Рюрикова
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