Звезда «Мастера и Маргариты» решила подать в суд на руководство театра

Актриса Макеева решила подать в суд на руководство театра «ЛДМ. Новая сцена»

Звезда мюзиклов «Мастер и Маргарита», «Вий» и «Чикаго. Mamma Mia», актриса Анастасия Макеева решила подать в суд на руководство театра «ЛДМ. Новая сцена» в Санкт-Петербурге. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Макеевой, она ушла из театра более полугода назад, но ее изображение все еще используется в анонсах постановок. «Не раз мой адвокат посылал письма с требованием не использовать мое изображение в афише, но хозяйка театра Ирина Афанасьева продолжает обманывать зрителей», — пожаловалась звезда.

Актриса подчеркнула, что получает десятки сообщений от поклонников, которые специально покупают билеты на спектакли с якобы ее участием. Аналогичная ситуация, по ее словам, происходит в ЦДК имени Калинина в Королеве, где до сих пор используется афиша с ее изображением.

Ранее Макеева встала на колени перед народной артисткой РФ Светланой Дружининой после слухов об их конфликте.