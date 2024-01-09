Макеева встала на колени перед Дружининой после слухов о конфликте

Макеева встала на колени перед режиссером «Гардемаринов» Дружининой

Российская актриса Анастасия Макеева встала на колени перед создательницей сериала «Гардемарины, вперед!», народной артисткой РФ Светланой Дружининой после слухов о конфликте двух звезд. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, Макеева публично встала на колени перед коллегой и поцеловала ей руку.

В октябре 2023 года на премьере своей новой картины «Гардемарины 1787. Мир» Дружинина позировала перед фотографами на красной дорожке, когда к ней вдруг подбежала Макеева. Отмечается, что актриса захотела обняться, но режиссер вежливо отогнала ее от себя.

Позже Дружинина прокомментировала инцидент, который произошел на премьере ее нового фильма. Режиссер объяснила, что оттолкнула Макееву не из злого умысла, а потому что побоялась, что актриса наступит на ее мозоль.